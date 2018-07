San Matteo della Decima, sensi unici alternati sulle provinciali SP 1 “Palata” e SP 10 “Bevilacqua”

Per lavori di installazione di presidi di sicurezza all’ingresso del centro abitato di San Matteo della Decima (comune di San Giovanni in Persiceto), lungo la SP1 “Palata” dal km 0+780 al km 1+080 e lungo la SP10 “Bevilacqua” dal km 3+180 al km 3+480 in corrispondenza dell’intersezione con la Via Mulinazzo, limitazione progressiva della velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso, senso unico alternato, obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati, interruzione temporanea della circolazione strettamente limitata alle lavorazioni. A partire dalle ore 9,00 di lunedì 16 luglio fino al termine dei lavori.