Reclutavano dalla Nigeria connazionali per avviarli alla prostituzione: tre arresti a Reggio Emilia

La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha arrestato una coppia di nigeriani ed un loro complice, accusati di reclutare connazionali, anche minorenni, che facevano giungere dalla Nigeria illegalmente, via mare, per sfruttarli ed avviarli alla prostituzione.

La Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, coordinata dalla Procura di Bologna, – Procuratore della Repubblica di Bologna dott. Amato e dal Sostituto Procuratore dott. Ceroni Roberto, partendo dalle indagini sulla prostituzione nella zona della stazione, ha ricostruito, nel dettaglio, l’attività criminale internazionale dei soggetti arrestati: A.O., E.A. e F.E., i quali avevano già fatto entrare in Italia, illegalmente, due donne, di cui una minore, che mantenevano soggiogate tramite riti voodoo per poi avviarle alla prostituzione in strada.

Le indagini hanno consentito di individuare il network criminale operante al’estero e le rotte in cui i tre, in modo spietato indirizzavano le persone reclutate, incuranti dei rischi cui questi andavano incontro intraprendendo tale viaggio.

Di particolare drammaticità alcune intercettazioni, in cui si parla con disinvoltura di “cadaveri nel deserto”: “Il giorno che siete partiti, nessuna macchina è riuscita ad attraversare? (riferito al confine con la Libia ndr)” … “alcuni sono riusciti ad arrivare in Libia, ma poi li hanno rimandati indietro. Il nostro autista era ubriaco ed avevamo tutti paura! … lui era ubriaco, poi ci siamo fermati e lui è uscito dalla macchina ed è andato più avanti a fare le foto ai cadaveri per strada!”