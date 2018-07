Prosegue senza sosta la sedicesima edizione della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico”

“Note e Arte nel Romanico” è una rassegna musicale promossa dalle Parrocchie e dai Comuni di Montecreto, Serramazzoni, Riolunato, Fiumalbo e Pievepelago, con il contributo della Regione Emilia Romagna ed il patrocinio della Provincia di Modena, in collaborazione con l’Accademia “Lo Scoltenna” e “Pro-Loco Pievepelago”. La direzione artistica è dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte.

Gli appuntamenti della rassegna, avranno lo scopo di promuovere musicisti di talento e di far conoscere le ricchezze storiche e culturali dell’Appennino modenese come le antiche chiese, le pievi romaniche e gli oratori dei comuni ospitanti.

Il ricco calendario di quest’anno soddisfa ogni preferenza. Saranno presenti infatti diversi duo strumentali (duo di chitarra e arpa il 29 luglio a Rotari di Fiumalbo, duo di flauto e chitarra il 31 luglio a Fiumalbo e il 12 agosto a San Michele di Fiumalbo e duo di violino e arpa il 17 agosto a Castello di Riolunato) e diverse voci soliste (mezzosoprano, chitarra romantica e fortepiano il 15 luglio a Castellino di Brocco di Riolunato e mezzosoprano, baritono e pianoforte il 02 agosto a Fiumalbo). Vi saranno inoltre una serata dedicata alla musica barocca (soprano e organo il 28 luglio a Rocca Santa Maria di Serramazzoni), una serata dedicata alla musica irlandese (salterio ad arco, bodhran, arpa celtica e voce il 05 agosto a Sant’Andrea Pelago di Pievepelago) ed una serata di musica corale con il Coro Diocesano di Reggio Emilia il 09 agosto a Fiumalbo.

Si ricorda che tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito.

Il terzo, e imperdibile, appuntamento avrà luogo Domenica 15 luglio, alle ore 17, presso la Chiesa di San Geminiano a Castellino di Brocco (Riolunato) e vedrà come protagoniste Il Duo Savigni (composto da Enrica Savigni alla chitarra romantica e da Laura Savigni al fortepiano) e il mezzosoprano Anna Lorraine Tonna.

Con il loro programma “Verde, bianco…Rossini!”, ci incanteranno con le più famose composizioni cameristiche e d’opera del celebre Gioacchino Rossini.

ANNA TONNA (foto): Specializzata nella musica spagnola e dell’America Latina, le sue rappresentazioni sono state descritte come “piene di fascino e magnetismo con il suo timbro lirico e scuro, ideale per le fioriture flamenche tipiche del repertorio spagnolo”.

Ha partecipato al “Festival Casals” e al “Festival Ibero-Americano de las Artes” di Puerto Rico, al “Música de Cámara” di New York e al Festival di Segovia (Spagna). Nell’opera ha cantato al Teatro del Lincoln Center, alla New Jersey State Opera, all’Opera Illinois e all’Opera di Santo Domingo. Il suo recital presso la “Fundación Juan March” di Madrid è stato trasmesso in diretta da Radio Television Española. Rilevante è la sua apparizione nel giugno del 2012 presso il Palazzo di St. Anton a Valletta, per una performance per sua Eccellenza George Abela, il Presidente di Malta. Nel ruolo di Ernestina alla prima nordamericana dell’”Equivoco stravagante” di Gioachino Rossini, è stata descritta dalla rivista Gessellschaft come “un’eroina che sa come cantare Rossini e sa mostrare il timbro del mezzosoprano nel miglior modo possibile”. La sua arte ha garantito il suo riconoscimento sia nei ruoli del grande repertorio come Rosina, Carmen e Dorabella, sia nel repertorio di nicchia di Paisiello, Vivaldi, Mascagni, Zandonai e Giordano. Quest’anno ha inoltre debuttato nel ruolo di Laura nella “Gioconda” di Ponchielli sotto la direzione di Lucy Arner. Ha all’attivo due incisioni: “Las canciones de Julio Gómez” con l’etichetta discografica VERSO ed “España alla Rossini” con iTinerant Classics.

DUO SAVIGNI: Composto da due sorelle, il Duo Savigni si dedica dal 2011 allo studio e alla sperimentazione di strumenti originali del IX secolo e del loro repertorio. Entrambe laureate in Conservatorio, hanno deciso di approfondire lo studio musicale sia insieme che separatamente. Hanno frequentato il corso di specializzazione in musica da camera all’Accademia Internazionale di Duino (Trieste) sotto la guida del Trio di Parma e il Master al Forte Festival Piano di Roma. Tra i maestri che in questi anni hanno dato loro preziosi consigli emergono il M° Francesco Baroni, docente di clavicembalo al Conservatorio di Parma e il Duo Maccari-Pugliese.

Il Duo Savigni ha all’attivo diversi concerti e, oltre all’attività concertistica del duo e individuale, si dedica all’insegnamento.