Nuovo Direttore per il Dipartimento Educazione e Scienze Umane di Unimore

Il professor Fulvio De Giorgi sarà il prossimo Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (DESU) dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

La votazione si è svolta nella giornata di giovedì 12 luglio in una seduta straordinaria del Consiglio di Dipartimento convocata e presieduta dal decano dei docenti ordinari, prof.ssa Maria Donata Panforti. Nell’occasione, l’organismo composto da tutti i professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo è stato integrato con i rappresentati degli studenti, assegnisti e dottorandi.

Complessivamente gli aventi diritto erano 50. Hanno preso parte alla votazione in 38 (76%) A favore del prof. Fulvio De Giorgi si sono espressi in 36.

Il professor Fulvio De Giorgi succede al prof. Giorgio Zanetti, che al termine del suo secondo mandato non può più essere rieletto. Entrerà in carica dal 1 novembre 2018, per un triennio, fino al 31 ottobre 2021.

Appena eletto il prof. De Giorgi ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi che votandolo, hanno dimostrato fiducia nei suoi confronti e condiviso il programma di lavoro che aspetta il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane nel prossimo triennio.

“Raccolgo, sinteticamente e sobriamente – ha dichiarato il professor Fulvio De Giorgi – in tre parole le indicazioni che orienteranno il mio lavoro: dialogo, educazione emancipatrice, collegialità. Farò di tutto perché il dialogo aperto, sincero, collaborativo e amico cresca tra tutti i membri del Dipartimento, tra il Dipartimento e gli Organi Accademici superiori, a cominciare dal Magnifico Rettore, e tutte le altre realtà accademiche, le realtà della società civile, specie se impegnate in ambito educativo, e in particolare quelle che hanno raccolto l’importante eredità pedagogica di Loris Malaguzzi. Educazione emancipatrice: secondo la grande tradizione pedagogica italiana e nello spirito della Costituzione della Repubblica, mi impegnerò affinché la ricerca, la didattica, la terza missione che svolgeremo nel Dipartimento si informi all’idea emancipatrice di educazione, per il pieno sviluppo della Persona umana e per la crescita, in giustizia sociale e in responsabile esercizio della sovranità, di tutta la Comunità civile. In coerenza con questi principi darò alla mia direzione la fisionomia più collegiale possibile”.

Fulvio De Giorgi

Nato a Lecce nel 1956 si laurea in Lettere moderne all’Università di Pisa dove consegue anche il diploma di perfezionamento della Scuola Normale Superiore. I primi incarichi di insegnamento sono di Storia contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano (sede di Brescia). Dal 2000 è professore associato di Storia dell’educazione presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Nel 2007 è chiamato, come professore straordinario di Storia della Pedagogia, dall’Università di Modena e Reggio Emilia, dove nel 2011 è nominato professore ordinario. In Unimore ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione per due trienni. E’ stato Presidente del Centro Studi “Paolo VI – Mai più la guerra!”, e dal 2011 ha preso parte al Comitato promotore del Centro di Studi e Ricerche “Antonio Rosmini” di Rovereto (Università degli studi di Trento) di cui è Direttore dal 2014. La ricerca scientifica di Fulvio De Giorgi si incentra su temi di storia della cultura e di storia dell’educazione. Collabora all’attività dell’Archivio per la storia dell’educazione in Italia (Brescia). È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Micheletti di Brescia. Dal 2016 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Giovanni XXIII di Bergamo e dell’Istituto A. Cervi di Reggio Emilia. Ha pubblicato saggi sulle riviste di Storia contemporanea, ed è membro della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) sin dalla sua fondazione.