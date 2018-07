Manutenzioni stradali: da lunedì 16 luglio lavori notturni sulla Vignolese

Partono lunedì 16 luglio i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 623 tra Modena e Vignola, nel tratto tra Ponte Guerro, vicino al casello autostradale di Modena nord, e Spilamberto. Al fine di evitare disagi alla circolazione, in un tratto particolarmente trafficato, i lavori saranno eseguiti nelle ore notturne (a partire dalle ore 21:00) e proseguiranno per tre notti fino alla notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 luglio.

L’intervento, che prevede il rifacimento dell’asfalto e il ripristino dei tratti maggiormente degradati, fa parte di un primo programma estivo della Provincia di manutenzioni stradali con un investimento di oltre 800 mila euro.

Gli altri interventi di manutenzione, anche questi al via dalla prossima settimana, riguardano la provinciale 467 Pedemontana nel comprensorio ceramico, la via Giardini a Modena, la provinciale 15 di di Magreta, la tangenziale Rabin a Modena, la provinciale 255 Nonantolana, il tratto della Modena-Sassuolo tra Baggiovara e Casinalbo di competenza della Provincia, poi la sp 6 di San Giovanni in Persiceto, la sp 14 a San Cesario e diversi tratti della rete viaria provinciale dell’area nord come la sp 2 Panaria Bassa, la sp 1 Sorbarese, la sp 468 di Correggio, la sp 413 Romana nord e Romana sud, la sp 568 di Crevalcore, la tangenziale di Finale Emilia, la sp 5 di Cavezzo, la sp 8 di Mirandola e la sp 7 delle Valli.

Per consentire l’esecuzione dei lavori verranno istituiti dei sensi unici alternati che potranno creare alcuni disagi alla circolazione stradale.

Alcuni interventi saranno eseguiti dopo l’estate quando le deformazioni delle pavimentazioni si saranno assestate come in alcuni tratti della provinciale 413 Romana nord.

Nelle prossime settimane, inoltre, è prevista l’aggiudicazione di ulteriori interventi di manutenzione sul restante rete viaria provinciale di collina e montagna per oltre due milioni di euro. Anche questi interventi saranno eseguiti in estate.