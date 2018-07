La sicurezza non va in vacanza, martedì sera in Mediateca a San Lazzaro

La sicurezza parte dalla prevenzione, soprattutto nel periodo estivo. Per questo l’Amministrazione e le forze dell’ordine hanno organizzato per martedì 17 luglio, alle ore 20.30, in Mediateca, un incontro aperto a tutta la cittadinanza, per dare consigli pratici e suggerimenti su come prevenire furti e infrazioni nella propria abitazione durante le vacanze e l’assenza da casa.

All’incontro saranno presenti il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti, l’assessore alla Sicurezza Federico Salerno, la comandante della Polizia Municipale Nicoletta Puglioli e i Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro.

L’incontro è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.