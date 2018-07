Il presidente Bonaccini riceve l’ambasciatore del Sudafrica in Italia, Shirish Soni

Si rafforza ulteriormente la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Sudafrica, in particolare con la Provincia del Guateng, con cui la Regione ha già sottoscritto un protocollo di collaborazione su temi quali attività produttive, innovazione, agricoltura, sicurezza alimentare, ambiente e energia.

E’ quanto emerso oggi in Regione in occasione dell’incontro tra il presidente Stefano Bonaccini e l’ambasciatore del Sudafrica in Italia, Shirish Soni.

Il presidente Bonaccini ha poi sottolineato all’ambasciatore il costante impegno della Regione nell’applicazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto nel 2016 con il Guateng, favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo attraverso il coinvolgimento di università, imprese, fiere e centri di ricerca.

Bonaccini ha infine ricordato i prossimi appuntamenti in agenda, che ancora una volta vedranno coinvolti l’Emilia-Romagna e la Provincia sudafricana, tra cui il meeting istituzionale South Africa-Italy Business Forum Ambrosetti a Johannesburg.