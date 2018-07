Gara ciclistica, modifiche alla circolazione domenica a Maranello

In occasione del passaggio sul territorio comunale della gara ciclistica competitiva “Modena Sestola – 41° Coppa Vezzelli” in programma domenica 15 luglio, è prevista la sospensione temporanea della circolazione dalle ore 10 alle 11.15, per consentire il regolare svolgimento della competizione in completa sicurezza. Le strade interessate sono via Abetone Inferiore, via Dino Ferrari, l’incrocio tra via Nazionale e via Claudia, Piazza Libertà, via Zozi, via Abetone Superiore fino alla località San Venanzio. Il presidio della circolazione è a cura della Polizia Municipale di Maranello in collaborazione con i Volontari per la Sicurezza.