Fermati alla stazione di Bologna con pacchi di sigarette rubate

Durante i pianificati servizi straordinari di controllo ai viaggiatori ed ai bagagli effettuati lo scorso mercoledì, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Bologna hanno proceduto al fermo di P.G. di due cittadini rumeni, F.C. del 1992 e A.V.G. del 1996, poiché trovati in possesso di un ingente quantitativo di pacchetti di sigarette, poi risultati oggetto di furto.

In particolare, gli operatori della Polizia Ferroviaria di Bologna, durante i suddetti controlli di prevenzione, hanno notato un soggetto che alla loro vista ha mostrato evidenti segni di nervosismo, tanto da indurre gli agenti a controllare la borsa del giovane, dentro la quale sono stati trovati circa 400 pacchetti di sigarette nonché due biglietti ferroviari, due telefoni cellulari e la somma di 820 euro rispetto ai quali lo straniero non è riuscito a dare alcuna giustificazione.

Insospettiti dal possesso di due biglietti validi per la stessa destinazione, i poliziotti hanno effettuato un controllo visualizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dalle quali è emerso che il ragazzo, poco prima dell’accertamento, era in compagnia di un altro giovane.

Diramata immediatamente la descrizione dell’accompagnatore, quest’ultimo è stato rintracciato poco dopo al piazzale Est in imminente partenza.

I due sono stati accompagnati negli uffici di Polizia, dove da ulteriori accertamenti è emerso che quanto rinvenuto nella borsa era provento di un furto avvenuto la notte precedente, presso una attività commerciale della periferia di Bologna.

Per entrambi il P.M. di turno ha disposto l’accompagnamento in carcere in attesa di convalida del fermo di P.G. poiché indiziati di delitto.