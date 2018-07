Doppio appuntamento per Stefano Accorsi, lunedì a Bologna

Stefano Accorsi lunedì riabbraccerà la sua Bologna con un doppio appuntamento. L’attore bolognese sarà prima in piazza Maggiore dove, nell’ambito del cartellone di “Sotto le Stelle del Cinema”, sarà proiettata la pellicola ‘Veloce come il vento’, di cui è protagonista, poi si trasferirà all’Arena Puccini in occasione della proiezione dell’ultima pellicola che lo vede protagonista: ‘A casa tutti bene’ di Gabriele Muccino, in programma alle ore 21.45 per una serata che rientra nella rassegna “Accadde domani”. Accorsi incontrerà il pubblico al termine della visione del film.