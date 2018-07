Dal 16 luglio al 20 agosto, i lunedì a Castelnovo Monti diventano letterari

Il 16 luglio al via l’iniziativa “Lunedì letterari in centro storico”, una rassegna culturale che ogni lunedì fino al 20 agosto porterà in Piazza Unità a Castelnovo Monti (dalle ore 21) tanti nomi dell’editoria contemporanea.

Lunedì 16 luglio si parte con la presentazione del libro “Poveri ma… rally. Il Rally dell’Appennino Reggiano. Una storia – 1985” di Giuliano Maioli, in collaborazione con Massimo Storchi (Compagnia Editoriale Aliberti).

“Ricordate il Rally dell’Appennino Reggiano del 1985? – scrive l’autore originario di Carpineti e docente di tecnologia – Io sì, perché l’ho vinto, e poi… Sono Giuliano Maioli e ho fatto per diversi anni il pilota di rally”.

Nel libro Maioli ha deciso di raccontare in modo preciso l’atmosfera, unica e irripetibile, che si respirava nel Team Lupo: le interminabili notti passate a preparare la macchina, l’attesa della partenza, le prove speciali, la vicenda un po’ paradossale del risultato finale, il cronometro che ti inchioda alla vittoria o alla sconfitta.

I lunedì letterari a Castelnovo continuano poi il 23 luglio con “Parliamo di poesia”, una serata con Umberto Druscovich (premiato nella 1^ edizione Premio Crovi), Carmen Togni e Eolo Biagini, due voci dell’associazione scrittori reggiani. Lunedì 30 luglio sarà la volta della presentazione del libro “Gli alberi narrano” di Ugo Pellini, tra storia e botanica del verde di Reggio Emilia. Il 6 agosto invece arriva Andrea Munari (premiato nella 1^ edizione Premio Crovi) a parlare del suo libro “La vita soltanto”. Lunedì 13 agosto si parlerà con Silvano Scaruffi della sua opera “Lettere di Calocchia da Ca’ di Strek e altre aravoiate…”. Infine il 20 agosto il pubblico potrà scoprire “Maria Bertolani Del Rio · Caritas et scientia, elevata dottrina e nobilissimo cuore”, libro a cura di Giovanna Caroli.

In caso di maltempo le presentazioni si terranno presso Osteria Da Geremia (via Franceschini 10, Castelnovo ne’ Monti).

Per informazioni: Associazione Centro Storico · Cel. 334 1659013 · osteriadageremia@alice.it