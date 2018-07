Controlli della Municipale in parchi e parcheggi cittadini

Proseguono i controlli della Polizia Municipale di Sassuolo nei parchi e nei parcheggi cittadini per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “bivacchi” e dei “parcheggiatori abusivi”, questi ultimi più frequenti nelle giornate in cui in centro si svolge il mercato ambulante.

Dalle ore 5 di questa mattina agenti della Polizia Municipale hanno controllato parchi e le zone oggetto di segnalazione di “bivacchi notturni”.

Nel parcheggio della stazione per Reggio Emilia, più tardi, sono stati individuati e bloccati due “parcheggiatori abusivi”, entrambi di origine nigeriana in regola con i documenti, di 24 e 27 anni: accompagnati al comando per accertamenti più approfonditi i due sono poi stati sanzionati per l’esercizio abusivo svolto.