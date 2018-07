Cersaie accoglie 100 top buyers da tutto il mondo

Per favorire e rafforzare le relazioni commerciali fra gli espositori di Cersaie e gli operatori del business internazionale, per il settimo anno consecutivo è stato messo a punto il progetto Cersaie Business che mira a portare in visita alla manifestazione, durante i cinque giorni della fiera, delegazioni di importanti studi di architettura e di primarie imprese del contract.

L’iniziativa – organizzata da Cersaie e ICE-Agenzia – vede il sempre maggiore coinvolgimento di questi importanti influenzatori e prescrittori internazionali del mondo del progetto con l’obiettivo di creare networking fra questi interlocutori e le aziende italiane produttrici di ceramica e di arredobagno che espongono alla manifestazione.

Quest’anno saranno un centinaio i key players che visiteranno il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, provenienti da Stati Uniti, Canada, Hong Kong, Francia, Germania, Regno Unito, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Benelux.

Cuore del Cersaie Business sarà la Business Lounge, situata nel Centro Servizi del quartiere fieristico (Primo Piano, Blocco B), che fungerà da punto d’incontro, informativo e di ristoro.

Oltre alla fiera, le delegazioni, che parteciperanno agli eventi istituzionali in programma a Cersaie, potranno visitare anche il distretto ceramico, nonchè scoprire importanti realtà tipiche locali.