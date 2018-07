Asfalti, da lunedì partono nuovi lavori a Vignola

Proseguirà anche la prossima settimana il piano programmato dall’amministrazione comunale per la ristrutturazione e la riqualificazione della viabilità cittadina. Da lunedì 16 luglio ad essere interessata da lavori di riasfaltatura sarà via Dante Alighieri. Da mercoledì 18 luglio saranno iniziati i lavori anche in via Francesco Petrarca, dove saranno rimossi circa 10 centimetri di asfalto e sarà completamente rifatto il manto stradale. Durante lo svolgimento dei lavori le due strade rimarranno chiuse al traffico veicolare, con accessi comunque garantiti ai residenti. L’amministrazione si scusa per gli eventuali disagi. Salvo maltempo, i lavori in via Alighieri e in via Petrarca dovrebbero concludersi entro la fine della prossima settimana.