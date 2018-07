Sabato ritorna a Bibbiano la Notte Liffa, 7a edizione

Sabato 14 Luglio 2018 ritorna a Bibbiano la Notte Liffa, 7a edizione, la notte dove vede protagonista un paese che prende vita e si anima fino alle prime ore dell’alba. Bibbiano è pronta ad inaugurare la settima edizione della sua famosa Notte Liffa, un evento tutto da gustare. A partire dalle ore 19, il centro del paese si animerà di profumi, sapori, suoni, allegria e movimento, per quella che promette d’essere una festa ancora più “liffa”.

Pro Loco Bibbiano in collaborazione con i commercianti, le associazioni AUSER , AVIS e il Comune, hanno organizzato una serata/nottata di tutto gusto, con cibo di strada in ogni angolo e specialità tipiche.

Durante la notte liffa si potrà assistere ad intrattenimenti e spettacoli davvero per tutti: dalle animazioni per bambini, alle esibizioni di danza, passando attraverso esposizioni di moto.

Inoltre concerti e dj set in piazza fino all’alba con ONE SHOT FLUO PARTY , gadgets e sorprese per tutti.

Tutti i negozi resteranno aperti una iniziativa che vede coinvolti i commercianti e le associazioni del territorio, tutti impegnati, ancora una volta, a regalare un’edizione straordinaria, sempre più ricca di eventi e buon cibo.