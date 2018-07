Reggio Emilia: automobilista picchiata per strada da un giovane ciclista

Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre si trovava con la figlia minore a bordo della sua auto nei pressi del parcheggio di un centro commerciale in zona stadio, una automobilista ha avuto un acceso diverbio con un giovane, legato a questioni di viabilità. Secondo quanto denunciato dalla donna, mentre questa stava guidando, il ragazzo – sicuramente maggiorenne ed italiano – in sella ad una mountain bike accompagnato da una giovane ragazza anch’ella in bicicletta, avrebbe attraversato le strisce pedonali senza guardare se la strada era libera.

La donna allora avrebbe rimproverato il giovane che, non accettando il richiamo, per tutta risposta prima avrebbe offeso la donna per poi sputarle addosso. Nel momento in cui la donna è scesa dall’auto per avere spiegazioni, sarebbe stata colpita dal giovane con un pugno in faccia che l’avrebbe fatta cadere a terra. Il ragazzo è quindi si sarebbe dileguato a bordo del suo velocipede.

Poco più tardi la donna si è presentata al locale Pronto Soccorso per le cure del caso, allertando la Polizia sul numero di emergenza 113.