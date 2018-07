Lavori pubblici, a Vignola arriva il servizio di reperibilità h24

Procede, da parte dell’Amministrazione Comunale, la riorganizzazione della struttura “Area tecnica – Lavori pubblici”. Ad annunciare le novità è lo stesso vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Angelo Pasini, che spiega:

“Siamo ormai entrati nella fase operativa della nuova organizzazione. Dopo avere affidato la responsabilità dei diversi settori dell’Area Tecnica al personale già dipendente con posizione organizzativa, adesso siamo pronti per affrontare non solo gli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche quelli in emergenza h 24, 7 giorni su 7, con particolare attenzione alle infrastrutture viarie. In altri termini, d’ora in poi ci sarà sempre un’unità operativa comunale pronta a intervenire sulla viabilità ma anche su altri importanti servizi, come la disinfestazione, gli impianti di condizionamento/riscaldamento negli edifici pubblici e interventi sul patrimonio collettivo in genere. Ogni intervento per lavori urgenti sarà rilevato dal dipendente comunale in servizio di reperibilità h 24, che potrà poi attivare le ditte appaltatrici anche di notte e nei giorni festivi. Tutto ciò, ovviamente, dovrà essere oggetto di adeguata valutazione da parte dei tecnici comunali perché, se l’intervento può essere posticipato in orario diurno e feriale, al Comune costa meno ed è perciò preferibile il differimento. In caso contrario, però, ovvero se il danno alla strada o alle infrastrutture ad essa deputate è da risolvere immediatamente, allora interverrà subito la ditta appaltatrice sul posto dopo la chiamata da parte del tecnico reperibile. Questi sforzi sono tesi alla riduzione dei tempi di intervento sulle strade, per il miglioramento continuo della sicurezza e del decoro in città. Per i cittadini – conclude Pasini – non cambierà invece nulla rispetto al passato: dovranno effettuare, come hanno sempre fatto in passato, eventuali segnalazioni agli organi competenti, come ad esempio la polizia municipale, i vigili del fuoco, etc. Sarà poi compito di chi riceve la segnalazione mettersi in contatto con il personale reperibile per effettuare eventualmente l’intervento richiesto nel giro di poche ore”.