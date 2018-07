Giudice Morlini eletto membro del Csm: le congratulazioni di Vecchi e Manghi

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi esprime “congratulazioni e l’augurio di un impegno proficuo, nel nuovo e delicato incarico di membro del Consiglio superiore della magistratura, a cui è stato chiamato il nostro concittadino e giudice presso il Tribunale di Reggio Emilia, dottor Gianluigi Morlini”.

“Desidero esprimere le felicitazioni mie personali e della Provincia di Reggio al giudice Gianluigi Morlini, primo reggiano eletto tra i membri togati del Consiglio superiore della Magistratura. Nell’augurargli buon lavoro nello svolgimento di questo prestigioso e delicato incarico, sono certo che il giudice Morlini saprà proseguire nel solco della positiva esperienza reggiana in seno al Csm assicurata, in passato, dagli avvocati Dino Felisetti e Celestina Tinelli in qualità di membri laici”. Così Giammaria Manghi, Presidente della Provincia di Reggio Emilia.

Morlini, 49 anni, è stato eletto infatti fra i 16 nuovi membri togati del Csm ed è, appunto quale membro togato dell’organo di governo autonomo della Magistratura, il primo giudice reggiano a ricoprire questo ruolo. Prima di lui, fra i reggiani, sono stati membri laici del Csm l’onorevole avvocato Dino Felisetti e l’avvocato Celestina Tinelli.