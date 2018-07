Giochi del Tricolore, il sindaco al Pala Bigi incontra atleti e staff

Il sindaco Luca Vecchi ha visitato stamane il Pala Bigi, quartier generale dell’organizzazione dei Giochi del Tricolore e mensa per i ragazzi che vi partecipano, per incontrare i giovani atleti e lo staff che sta lavorando alla manifestazione.

Il sindaco ha voluto personalmente ringraziare organizzatori e volontari per il lavoro svolto e salutare i giovani sportivi giunti da quasi 30 paesi diversi del mondo, augurando loro in bocca al lupo per le prossime gare.

Vecchi ha incontrato i ragazzi in pausa pranzo in una giornata cruciale per la manifestazione sportiva: oggi le squadre si stanno contendendo i podi prima della cerimonia di chiusura che avrà luogo domani in piazza Martiri del 7 luglio alle ore 20,30.