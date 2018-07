Castelnuovo, completati i lavori alla palestra delle scuole Don Milani

Proseguono i lavori di manutenzione degli edifici scolastici del territorio comunale di Castelnuovo Rangone.

Dopo gli interventi di ristrutturazione del piano terra della scuola secondaria di primo grado “Giacomo Leopardi”, è la volta della palestra delle scuole primarie “Don Milani”: si è infatti concluso in questi giorni il cantiere che ha portato alla rimozione del vecchio intonaco e al suo rifacimento, alla sostituzione dei maniglioni anti-panico, delle lampade di emergenza e al potenziamento dell’illuminazione della palestra. In questo modo la struttura rispetta gli standard imposti dalle norme regionali per poter svolgere campionati di categoria di pallavolo.

Il piano di interventi programmati sulle scuole non è ancora concluso. Tra i prossimi lavori che interesseranno gli edifici scolatici del territorio è prevista infatti la realizzazione di una nuova uscita e di un’aula per bambini con disabilità alle scuole primarie “Anna Frank” di Montale.