Canovi Coperture: in posto quattro arriva Martina Bordignon

Altra piacevole novità in casa Canovi Coperture Sassuolo, che si prepara ad accogliere Martina Bordignon.

Schiacciatrice classe ’94, nonostante la giovane età, Martina può già contare su una lunga esperienza nelle massime categorie nazionali: cresciuta nelle giovanili di Orago, dove fa il suo esordio in B2 a 14 anni, nella stagione 2010/2011 arriva a Villa Cortese e ci resta per due anni, disputando il campionato di B1. Passa poi al Red Volley Villata (2012/2013) ed al Volley Bari (2013/2014), sempre in B1. Nel biennio 2014/2016 milita nel Volley Pesaro, conquistando la promozione dalle B1 alla A2 il primo anno e raggiungendo i play off promozione il secondo. Nella stagione 2016/2017 è di scena in Piemonte con la Pallavolo Pinerolo, mentre lo scorso anno ha preso parte al campionato di A2 con la Battistelli San Marignano, chiudendo la stagione con la vittoria della Coppa Italia ed il raggiungimento della Finale Play Off, poi vinta da Chieri.

“Sono molto contenta e carica per questa nuova avventura – commenta Martina. Vengo da una stagione importante a San Giovanni in Marignano, in cui abbiamo vinto la Coppa Italia, e ho tutta l’intenzione di fare bene anche nella prossima stagione a Sassuolo. Nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con Borruto e con Barbolini e mi hanno parlato di una squadra molto giovane: io sono del ‘94, sono sempre stata una delle più giovani in squadra e sarà stranissimo sentirsi una delle più anziane”.

“Per quanto riguarda il campionato di A2 – continua Martina – è sicuramente un campionato difficile e non bisogna mai calare d’attenzione: nella scorsa stagione, le squadre sulla carta meno quotate hanno fatto molto bene, dando spesso filo da torcere alle altre perchè erano libere da pressioni e riuscivano ad allenarsi al meglio in palestra. Per quanto riguarda noi, credo che potremo dire la nostra e mi auguro che possa essere una buona stagione, sia a livello di squadra che individuale”.