A Carpi questa mattina gli ‘Stati generali’ dell’economia circolare

Il Comune di Carpi ha ospitato oggi un incontro del gruppo di lavoro di Enel, Arup e Intesa Sanpaolo dedicato al tema dell’economia circolare, per raccogliere le migliori esperienze mettendo a raffronto casi concreti che le tre aziende hanno applicato ai loro business.

La sede scelta per l’incontro non è casuale: il comune ospita sul proprio territorio uno dei 23 siti Futur-e, progetto di Enel per dare nuova vita ad ex centrali termoelettriche con progetti sostenibili e improntati alla circular economy, ed è particolarmente attento alle tematiche del riutilizzo e del recupero, come testimoniato dal riconoscimento di “Comune riciclone” conferito da Legambiente nelle scorse settimane per i risultati ottenuti nella raccolta differenziata dei rifiuti.

L’appuntamento ha visto i saluti introduttivi del Sindaco di Carpi Alberto Bellelli e la partecipazione dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna Paola Gazzolo e del Vice Presidente di Legambiente Edoardo Zanchini.

Nel corso dell’incontro, cui ha partecipato il responsabile del progetto Enel Futur-E Marco Fragale, è stato presentato anche l’esempio concreto di Carpi, dove l’area di un’ex centrale termoelettrica verrà trasformata in un innovativo polo logistico in uso al gruppo Enel; sia la progettazione che la realizzazione e le fasi di cantiere adottano soluzioni circolari, che vanno dal recupero di strutture dell’impianto dismesso per nuovi utilizzi fino al riutilizzo in loco di materiale derivante dalle demolizioni. Un esempio concreto di come l’applicazione di un modello circolare alle attività di dismissione di impianti termoelettrici che hanno raggiunto la fine della loro vita utile possa portare un beneficio non solo economico, ma anche sociale e ambientale sia alla società che alle comunità locali.

“Il nostro territorio si sta connotando in modo strategico nell’ambito dell’economia circolare e ci fa molto piacere che si sia tenuto nel nostro Municipio questo importante incontro. – ha detto Sindaco Bellelli – D’altronde proprio a Carpi il Gruppo Enel sta concretizzando l’impegno di dare un futuro all’ex centrale Turbogas, trasformandola in polo logistico e ponendo una grande attenzione alla sostenibilità ambientale e alla rigenerazione del progetto. Questo impegno e la giornata di oggi confermano la preziosa e positiva collaborazione tra il nostro Comune ed Enel in nome dell’ambiente”.

“Il progetto in corso a Carpi è altamente innovativo e in linea con le politiche green varate dalla Regione: punta a unire l’economia circolare, la prevenzione della produzione di rifiuti, il loro recupero e riutilizzo, alla rigenerazione urbana di una parte importante della città – afferma Paola Gazzolo, assessore regionale all’ambiente. – Si dà un futuro all’ex centrale Turbogas con un grande investimento all’insegna della sostenibilità: l’attenzione per l’ambiente, il principio del “consumo di suolo zero”, la qualità della vita, la crescita sostenibile delle aree urbane e dell’intero sistema economico sono al centro della sua nuova stagione di politiche regionali per rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico e agli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu”.

“Futur-e è ormai riconosciuto a livello internazionale come best practice di circular economy e il progetto di Carpi è un esempio concreto di come dalla riqualificazione possano derivare nuove opportunità -ha detto Marco Fragale – Il cantiere è in fase avanzata e nel 2019 quella che una volta era una “fabbrica di energia” sarà pronta per la sua nuova vita”.