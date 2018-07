Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 12 luglio

Nuvolosità irregolare con precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale più probabili al mattino sui rilievi occidentali. Nel corso del pomeriggio tendenza a schiarite anche se non si escludono residui e locali rovesci sparsi. Temperature: temperature minime in lieve diminuzione con valori intorno ai 20/22 gradi; massime in lieve aumento comprese tra i 28 gradi della costa e 30/31 gradi della pianura. Venti: deboli variabili sulla pianura . Deboli sud-occidentali sui rilievi. Mare: mosso al primo mattino con rapida attenuazione del moto ondoso.

(Arpae)