Modena, il saluto del sindaco al questore Santarelli

Il questore Filippo Santarelli lascia Modena per un nuovo incarico e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli lo ha salutato ricevendolo in Municipio oggi, mercoledì 11 luglio, per ringraziarlo per la collaborazione che si è sviluppata in questi mesi di lavoro comune.

Oltre agli auguri per il nuovo incarico e a strappargli l’impegno a rivedersi presto in città, il sindaco gli ha regalato il volume “Modena effetto notte”, con le foto di Franco Fontana, e una bottiglietta dell’Aceto balsamico tradizionale dell’Acetaia comunale.