Letture alla Torre della Strega e camminata

Una serata da trascorrere a contatto con la natura, tra camminate e letture per i più piccoli. Giovedì 12 luglio a Maranello sono in programma due iniziative rivolte ad adulti e bambini. Alla Torre della Strega di Fogliano dalle ore 20.45 c’è l’appuntamento con le “Notti incantate”, narrazioni per famiglie con bambini fino a 10 anni: durante la serata gli adulti e più piccoli potranno lasciarsi incantare da narrazioni liberamente tratte da racconti per l’infanzia. Ai bimbi si consiglia di partecipare con cuscino, coperta, pigiama e una torcia.

In serata la Polisportiva Polivalente Maranello propone una camminata alla scoperta del territorio lungo il Torrente Tiepido, da Pozza a Torre Maina: ritrovo e partenza a Pozza, presso il Maranello Village alle ore 20, per un percorso di 9 km su strade asfaltate e sterrate. In caso di maltempo le iniziative saranno annullate.