La Nazionale di Basket Over 40 domani sarà ricevuta a Bologna dall’Assessore allo Sport Lepore

Giovedì 12 luglio, alle 14.30, l’assessore comunale allo sport Matteo Lepore riceverà in Sala Rossa a Palazzo d’Accursio la Nazionale di Basket Over 40 che ha conquistato lo scorso 30 giugno a Maribor una nuova medaglia d’argento dopo quella dell’edizione 2016. L’Italia Basket Over 40 è anche campione del mondo in carica dopo aver conquistato il titolo lo scorso anno a Montecatini.

La formazione Azzurra ha un cuore che batte a Bologna e un nucleo storico di giocatori bolognesi: dal capitano Manuel Stignani, ai giocatori Mirco Calanchi, Paolo Grassitelli, Matteo Tassinari (ex Virtus giovanile), Andrea Sciarabba (ex giocatore Fortitudo ed attuale dirigente nella società biancoblù). Bolognese è anche il coach, Vincenzo Ritacca e gran parte dello staff: i due secondi Marco Minozzi e Andrea Spisni, il fisioterapista Devis Mezzetti ed il massaggiatore Argo Bartoli, il team manager Maurizio Mazzieri (ex dirigente Virtus). La nazionale ha come base di allenamento il campo della Barca a Bologna ed il prossimo anno difenderà il titolo mondiale in Finlandia. Molto attenta alla solidarietà è testimonial di Airc, marchio presente anche sulle divise da gioco, e dell’associazione Piccoli Grandi Cuori. All’incontro in Sala Rossa interverranno: il coach Vincenzo Ritacca, capitan Manuel Stignani, Andrea Sciarabba, Fausto Bernardelli (ex Virtus con cui ha svolto tutto il settore giovanile e vinto lo scudetto sotto la guida di coach Ettore Messina), Mirco Calanchi, Duccio Scarselli, Argo Bartoli e Andrea Spisni.