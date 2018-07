GET, vent’anni di gruppi educativi per ragazzi

Il GET di Maranello compie vent’anni. Era il 1998 quando venne attivato il primo Gruppo Educativo Territoriale, grazie ad un accordo tra l’amministrazione comunale e la Parrocchia di San Biagio. Un’esperienza che negli anni ha affiancato centinaia di ragazzi, supportandoli nelle attività dei compiti pomeridiani e creando occasioni di incontro e conoscenza reciproca, e che ha avuto una crescita costante nella partecipazione dei giovani di Maranello. A vent’anni di distanza il GET prosegue grazie alla nuova convenzione sottoscritta tra il Comune e la Parrocchia nei giorni scorsi, che stabilisce le modalità di svolgimento delle attività per i prossimi tre anni scolastici.

L’obiettivo è, ancora una volta, quello di offrire attività a preadolescenti e adolescenti, nell’ottica della prevenzione del disagio giovanile e dell’abbandono scolastico, creando luoghi di socializzazione che siano promotori di valori positivi e di cittadinanza attiva per i ragazzi. A partire dall’autunno di quest’anno e fino al 2021 i gruppi saranno due, “SoleLuna” e “Stella Polare”, ospitati presso le Parrocchie di Maranello e Pozza. Il servizio, gratuito, è rivolto agli studenti delle scuole medie del territorio comunale. Ai GET si affianca inoltre il “progetto Ponte”, introdotto per la prima volta tre anni fa: si tratta di un servizio gratuito rivolto agli studenti che si apprestano a frequentare il biennio delle superiori. Il GET “SoleLuna” di Maranello funzionerà dalle 14.30 alle 17.30 per tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), il GET “Stella Polare” di Pozza dalle 14.30 alle 17.30 per due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì). Entrambi prevedono attività di accoglienza dei ragazzi, svolgimento dei compiti, e, dal mese di maggio, la preparazione dell’esame di licenza media, in accordo con gli insegnanti referenti. In caso di assenza di compiti, i ragazzi saranno coinvolti in attività che rafforzino l’autostima e la motivazione al proseguimento del percorso scolastico. Nella seconda parte del pomeriggio sono previste attività di laboratorio strutturate e programmate (attività sportive, laboratori di manipolazione, creativi, musicali, informatici, di promozione alla lettura, di inter-culturalità, di socializzazione, attività ludico-ricreative, escursioni, gite, feste). Per quanto riguarda il progetto Ponte, le attività saranno articolate in due giorni settimanali di apertura nel periodo corrispondente alle attività dell’anno scolastico, indicativamente nella fascia oraria 15-18, anche in questo caso con una prima parte dedicata all’accoglienza ed al sostegno scolastico e una seconda per attività di laboratorio.