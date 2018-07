Continuano gli interventi di miglioramento sismico alla scuola “D. Alighieri” di Bibbiano

“Sono iniziati i lavori alla scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, che prevedono interventi nell’ala nord (quella a lato della scuola dell’infanzia “S. Allende”) volti al miglioramento sismico della struttura portante” spiega una nota del Sindaco Andrea Carletti.

“Oltre a questi provvedimenti si procederà a riqualificare gli spazi sostituendo pavimenti e porte interne, tinteggiando i locali e sostituendo i termosifoni nelle aule. Sono inoltre previsti significativi lavori nel locale che sarà adibito a nuova biblioteca digitale. Tutti questi interventi si concluderanno in settembre, in modo da non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni, esattamente come accadde lo scorso anno, quando durante la pausa estiva si intervenne con le prime opere di miglioramento sismico che hanno riguardato tetto e palestra della scuola. L’ala sud e il corpo centrale dell’edificio saranno interessati da lavori analoghi nell’estate 2019, concludendo, così, il progetto di miglioramento sismico dell’intera scuola. Gli interventi, mirati a rendere la scuola più bella, accogliente, confortevole e soprattutto sicura, sono possibili grazie a quanto siamo riusciti ad ottenere dai finanziamenti statali (552.000 euro) assegnati dal precedente governo a dicembre 2017” conclude il Sindaco di Bibbiano.