Coldiretti: Regione, bene finanziamento aziende giovani

Sono 22 le imprese agricole under 40 anni nate a Modena nel 2017 grazie al finanziamento per il primo insediamento del Programma regionale di Sviluppo rurale (Psr) che porta così a 101 le imprese totali finanziate nell’arco di tre anni (2015-2017).

Si tratta di un importante sostegno ai giovani che vedono nell’attività agricola il loro futuro afferma Coldiretti Modena esprimendo soddisfazione perché, come annunciato all’assemblea dell’organizzazione dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, sono state finanziate tutte le domande ammesse, sia di primo insediamento sia del relativo piano di investimento. Un provvedimento – commenta Coldiretti Modena – che accoglie tutte le nostre sollecitazioni per una maggiore attenzione al crescente interesse dei giovani per mettersi alla prova come imprenditori alla guida di aziende agricole.

Il governatore Bonaccini ha poi ricordato la scelta della Regione Emilia Romagna di abolire il superticket per i redditi sotto il 100 mila euro e ha preso le mosse dall’aumento dell’export agroalimentare dell’Emilia Romagna, che ha superato i 6,2 miliardi di euro ed è secondo solo alla meccanica e alla meccatronica, per ribadire la necessità della lotta all’agropirateria, ma anche l’impegno per offrire prodotti enogastronomici di eccellenza ai turisti che arrivano in Regione, sviluppando la possibilità di poter visitare non solo la Riviera e le città d’arte, ma anche tutto il territorio circostante fatto di bellezze naturali, artistiche e paesaggistiche. È in questa ottica che Bonaccini ha annunciato l’intenzione di approvare per l’autunno vantaggi fiscali per le imprese che lavorano in montagna dove è necessario garantire la presenza dell’uomo e dove gli agricoltori sono fondamentali per la difesa del suolo contro il dissesto idrogeologico. Tra gli impegni assunti dal presidente della Regione davanti ai massimi dirigenti di Coldiretti Emilia Romagna, l’approvazione del regolamento per l’attività di pesca-turismo e la modifica della legge sugli Agrifidi per renderli più funzionali alle nuove esigenze del credito alle imprese. Infine il presidente della Regione ha comunicato all’assemblea il finanziamento di tutte le domande ammesse di primo insediamento e del relativo piano di investimenti dell’ultimo bando del Psr giovani, dimostrando così di aver accolto tutte le sollecitazioni di Coldiretti per una maggiore attenzione alle imprese giovanili.