Una trentina di feriti lievi in un incidente, stamane in zona fiera a Bologna

Una trentina di persone sarebbero rimaste ferite in modo lieve in un incidente stradale avvenuto stamane poco dopo le 11 alla periferia di Bologna, nei pressi del quartiere fieristico, che ha visto coinvolti un autoarticolato ed un pullman. I passeggeri del bus turistico sono stati medicati sul posto dal 118. Secondo una prima ricostruzione della Municipale che ha effettuato i rilievi, il tir – condotto da uno straniero di 33 anni residente in Emilia-Romagna – dopo essere uscito da casello autostradale ed avere percorso la rotonda, all’inizio di via Tazio Nuvolari avrebbe urtato il pullman con il rimorchio. Il pullman, guidato da un 35enne italiano, procedeva in senso opposto ed era diretto verso il casello autostradale, per proseguire il viaggio verso la Riviera.