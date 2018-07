Tre giorni di festa con la tradizionale fiera di Borzano

Sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 luglio Borzano ospiterà l’edizione 210 della tradizionale fiera della frazione. Come ogni anno la manifestazione, incentrata sull’agricoltura, proporrà ottimo cibo, musica, mostre ed esibizioni.

Ogni sera, alle 19.30, aprirà il ristorante-piadineria in cui verranno cucinati piatti della tradizione reggiana. Inoltre saranno presenti il mercatino di “cose vecchie”, la mostra della scuola materna, l’esposizione di macchine agricole d’epoca e i giochi di una volta. La sede del Cea di via Chierici 2 resterà aperta per i visitatori e, a partire dalle 21, il Gruppo Archeologico Albinetano organizzerà una visita guidata all’esposizione dei ritrovamenti del castello di Borzano.

La fiera inaugurerà sabato 14 luglio. Alle 20.30 si terrà un’esibizione dei ragazzi dell’oratorio Asan Giovanni Bosco e, alle 22, musica anni ’70/’80 con i “Goodbye Seventies”. Al Ceas, dalle 19.30, saranno premiati i vincitori del concorso fotografico “Storie d’acqua dolce in un click”. Alle 20 il “Forno Istrice” sarà acceso per una dimostrazione con assaggio di come si cucini una pizza in una struttura fatta di terra cruda.

Domenica 15 luglio fin dalle 8 si svolgerà il 32° motoraduno d’epoca. Alle 11.30 sarà celebrata la Messa. In serata, alle 20.30, esibizione della Banda di Albinea e la dimostrazione di abilità canina a cura del Centro cinofilo “La Capanna”. Alle 21.30 grande concerto con i “Ma noi no”, la cover band dei Nomandi. Nella sede del Ceas, a partire dalle 18, spazio ai giochi di una volta e, alle 21, laboratori didattici per bambini “Costruiamo le gru della pace” a cura degli “Amici del Cea”.

Lunedì 16 luglio sarà l’ultimo giorno della fiera. Alle 20.30 esibizione della “Country Chickens Bluegrass Band”. Alle 21.45 ballo liscio con l’orchestra “Alex & Debora”. Alle 22 “La batdura a l’antiga”: trebbiatura del grano con macchine agricole di una volta. Alle 22 assaggi di pizza grazie all’apertura del “Forno Istrice” e, dalle 21, laboratori didattici per i bambini.

L’evento è organizzato dal Comitato Fiera di Borzano con il patrocinio di Comune e Parrocchia di Borzano.