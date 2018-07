Riaperta la Tangenziale di Modena all’altezza dell’uscita 11

Ha riaperto intorno alle 17.30 di oggi pomeriggio, martedì 10 luglio, la tangenziale Pirandello chiusa in tarda mattinata in direzione nord nel tratto subito dopo l’uscita 11 per Carpi, per consentire un intervento urgente di consolidamento del manto stradale da parte di Anas.

Per la durata dell’intervento, il traffico proveniente da Modena è stato deviato allo svincolo 11 in direzione della Nazionale per Carpi, sulla quale erano presenti le indicazioni per rientrare sulla tangenziale.

Attualmente la circolazione sul tratto di tangenziale interessato dai lavori è stata ripristinata su entrambe le corsie, mentre alla stessa altezza rimane un restringimento nel senso opposto di marcia, direzione Bologna, per un intervento urgente avviato nei giorni scorsi sempre da Anas.