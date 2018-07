Pizza in Festa 2018: il volontariato unisce Nonantola a Napoli

Pizza e dolci napoletani non solo da gustare all’aperto durante le serate estive, ma mezzo per realizzare importanti progetti legati al mondo del volontariato. Da Mercoledì 11 luglio a domenica 15 a Nonantola in piazza Alessandrini (Parco della Pace) si tiene “Pizza in Festa”, evento organizzato alla Consulta dell’associazionismo e del volontariato del Comune.

70 volontari, di varie associazioni, sono impegnati tutte le sere per una manifestazione che mette in relazione il mondo del volontariato locale con quello di Napoli grazie all’associazione “Gioco, Immagini e Parole” che da anni collabora con la Consulta.

“E’ una manifestazione con spiccata appartenenza al mondo solidale – spiega la Vice Sindaca Stefania Grenzi – che permette di aiutare progetti sociali che nascono da un gemellaggio tra le associazioni di Nonantola e Napoli legate dall’unico obiettivo di far crescere i propri territori”.

Alla Consulta del Volontariato e Associazionismo di Nonantola aderiscono Associazioni, Gruppi e singoli volontari. Attraverso Pizza in Festa – sottolinea Rossella Stefanachi Presidente della Consulta – vogliamo offrire al territorio un momento conviviale, festoso e di incontro con la gastronomia e la cultura partenopea, destinando i proventi a progetti rivolti prevalentemente ai minori.

Paolo Rizzo, Responsabile del gruppo di lavoro del Piazza in Festa: L’obiettivo della Festa del Volontariato è importante e nobile, ormai sono 7 anni che questa manifestazione serve per progettualità dedicate al mondo degli adolescenti. Quest’anno Pizza in Festa prevede diverse novità, tra queste un’associazione di Pizzaioli Napoletani che assicurerà l’alta qualità del cibo proposto”.

Il ricavato della manifestazione del 2017 a Nonantola è stato destinato a: Sportello di Consulenza Psicologica Scuola Primaria di Nonantola per l’anno scolastico 2017 / 2018, Materiale didattico e uova di Pasqua a Reparto di oncologia pediatrico del Policlinico di Modena, Route di cammino e di servizio 2018 in Romania per il Clan gli Scout Agesci e al Centro Estivo 2018 rivolto a ragazzi con diverse abilità della Scuola Primaria e Secondaria di Nonantola dell’Istituto Comprensivo “Fratelli Cervi”.

A Napoli, il ricavato di PizzaFest 2017 ha contribuito alla realizzazione di svariate attività/iniziative: ospitalità dell’evento Moviemmece cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture, Giovani Artisti per Giovani Utenti con il completamento dell’impiantistica e degli arredi, Mini rassegna di musica jazz, ciclo Libri dietro le quinte e la messa in scena di due spettacoli teatrali.