Per lavori di manutenzione provvedimenti di chiusura a partire da giovedì in A1

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli e sul R49 Raccordo di Piacenza, per lavori di manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

A1 Milano-Napoli:

-chiusura dell’entrata della stazione di Casalpusterlengo, verso Bologna, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di mercoledì 11 luglio. In alternativa si consiglia di entrare dalla stazione di Piacenza nord, al km 49+800.

-Chiusura dell’allacciamento con la D21 Diramazione per Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna, dalle ore 22:00 di venerdì 13 alle ore 06:00 di sabato 14 luglio. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud, al km 58+200.

R49 Complanare di Piacenza:

-chiusura della stazione di Piacenza sud, in entrata verso Milano e Bologna ed in uscita per chi proviene da Bologna, per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 12 alle ore 06:00 di venerdì 13 luglio.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Milano: si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza nord, al km 49+800 della A1 Milano-Napoli, mentre per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate, si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza ovest, di competenza SATAP;

-da e verso Bologna: si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza nord, al km 49+800 della A1 Milano-Napoli, mentre per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate, si consiglia di entrare dalla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della stessa A1.