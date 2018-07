Nel mese di agosto, all’Ufficio anagrafe alcune modifiche per favorire il rilascio dei documenti di identità

Come successo negli anni scorsi, nel mese di agosto 2018, il Comune di Sassuolo sarà chiuso al pubblico nei giorni di sabato (4, 11, 18 e 25) e anche mercoledì 15. Per favorire il rilascio dei documenti di identità (CIE), si comunica che, nel mese di agosto 2018, le richieste di iscrizione anagrafica ed i cambi di indirizzo saranno trattati solo ed esclusivamente con appuntamento, da concordare telefonando al numero telefonico dedicato 0536 880516 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 oppure recandosi personalmente presso l’ufficio.

Si invitano i cittadini ad inoltrare le richieste di iscrizione anagrafica ed i cambi di indirizzo via e-mail al seguente indirizzo: anagrafe@comune.sassuolo.mo.it oppure via pec a: demografici@cert.comune.sassuolo.mo.it. Nella apposita sezione del Sito istituzionale (https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/anagrafe-e-documenti) sono indicati i documenti che occorrono per l’accettazione della pratica.

Nella settimana dal 13 al 17 agosto non saranno accettate richieste di iscrizione anagrafica e cambi di indirizzo e saranno solo rilasciati documenti di identità e certificati ed effettuate autentiche, di firma e di foto.

Si rammenta che la Nuova CIE ha un costo di € 22,20 e non è a rilascio immediato perché viene inviata dal Poligrafico dello Stato in 6 giorni lavorativi.