Mirandola: gettate le basi per inedite collaborazioni tra Comuni mantovani e modenesi

Lo scorso 5 luglio si è svolto a Mirandola, presso la sede municipale, un incontro proposto dal Comune di Mirandola, anche per conto dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, con amministratori dei Comuni dell’Oltrepò Mantovano. Una iniziativa senza precedenti che pone la base per collaborazioni e sinergie tra enti di regioni e province diverse. Hanno risposto all’invito sindaci e assessori di Borgo Mantovano, Carbonara di Po, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Poggio Rusco, Quistello, San Benedetto Po, San Giovanni Dosso, Suzzara. Rappresentato anche il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano.

«L’iniziativa – spiega Maino Benatti, sindaco di Mirandola – è nata dall’idea di fare “massa critica” anche tra territori diversi in un momento di estrema difficoltà degli enti locali, con vincoli amministrativi che si fanno sempre più pressanti, mentre diminuisce l’autonomia dei Comuni nella programmazione dell’uso delle risorse e si complica di conseguenza il rapporto tra amministratori e cittadini. Di qui la necessità di capire se insieme possiamo costruire le condizioni per essere comunque protagonisti di un futuro di benessere per i nostri cittadini e realizzare nuove opportunità di crescita sostenibile, intelligente e inclusiva». E sono tanti i campi nei quali sono possibili le collaborazioni tra i due territori: conoscenza e istruzione, mobilità, ambiente, servizi sanitari eccetera. Per il momento l’incontro del 5 si è chiuso con un bilancio positivo. Gli amministratori presenti hanno deciso di provare ad allargare il fronte coinvolgendo anche i vicini Comuni del Veneto, inoltre sarà redatto un documento comune di indirizzo e infine verrà realizzata una iniziativa sulla Cispadana, indicata da tutti come una fondamentale arteria di sviluppo per i due territori, da realizzare nel più breve tempo possibile.