La quarta serata dei Mercoledì Rosa si prospetta ancora più “giovane” e vivace

Serata che si prospetta ancora più vivace e “giovane” quella di mercoledì 11 luglio, in occasione del quarto appuntamento dei Mercoledì Rosa. In città infatti sono presenti più di 2000 giovani atleti, oltre a staff e accompagnatori, in occasione delle Olimpiadi del Tricolore, che avranno l’occasione di divertirsi, ascoltare musica, vivere il centro, stare insieme e conoscere la comunità reggiana. Giovani che si uniranno ai tantissimi cittadini che stanno affollando ogni appuntamento dei Mercoledì Rosa.

Per arrivare comodamente al centro cittadino, prosegue il servizio attivato dal Comune di Reggio Emilia proprio in occasione dei Mercoledì Rosa, con i Minibus serali di collegamento con i parcheggi scambiatori.

Il programma è come sempre molto ricco e vario. In piazza Prampolini è previsto un evento musicale promosso da Iren, con il live dei Chameleon Mine, ensemble di 9 elementi che propone musica elettroswing, ska, gipsy, per una ondata di energia e divertimento. L’apertura del concerto vedrà sul palco anche gli Screamers, band reggiana che esegue cover riarrangiate in chiave soul-blues.

Piazza San Prospero poi sarà teatro di un evento imperdibile, organizzato da Campani Group in collaborazione con La Via delle Spezie e Sali & Tabacchi – Reggio Emilia: arriva il #CampaniGroup Party, con dj set e animazione. “Matteo Setti LIVE” con la partecipazione in esclusiva di Matteo Setti e, a seguire, dj set live.

Interessanti anche le proposte musicali previste in via Emilia Santo Stefano: qui si esibiranno infatti i Triple Plug, trio acustico con cover dagli anni ‘60 ad oggi, e il Duo Enigma, pianoforte e voce con brani pop.

In via San Carlo invece suoneranno i Seven Up, che propongono cover pop-rock e brani originali. Prosegue anche il percorso sulla musica jazz e le sonorità dal mondo in Piazza Fontanesi: in questa occasione a suonare dal vivo sarà l’ensemble “Le Donne Amano il Jazz”, una formazione tutta al femminile.

Piazza Martiri del 7 Luglio sarà sede di alcune attività legate ai Giochi del Tricolore, il grande evento internazionale che in questi giorni sta animando la città. Ci saranno Esibizioni sull’half/pipe con le bici bmx e con gli skate, proiezione di foto e video delle gare e premiazioni. Inoltre si svolgerà una bella iniziativa promossa da Avis, Aido e Admo, PerDiQua, Gancio Originale e il servizio Officina Educativa (Partecipazione Giovanile) del Comune di Reggio Emilia: “Supereroi nell’ombra, giù la maschera!” sarà un’occasione per i giovani volontari di raccontarsi tra musica live e disco. Sotto l’Isolato San Rocco tornerà la magia del tango a cura dell’associazione Alma de Tango.

Non mancheranno le proposte per i bambini: Città Asinabile, a cura dell’Asineria Didattica Aria Aperta, in questa occasione sarà in piazzetta Frumentaria, mentre le Scuderie in città, in collaborazione con la Scuderia del Sesto Miglio e Ranch Piccola Horse ASD, saranno in piazza della Vittoria, con la possibilità di avvicinarsi al mondo dei cavalli attraverso il battesimo della sella sui pony.

Anche questa quarta serata dei Mercoledì Rosa proporrà infine alcune attività culturali e artistiche: al Palazzo dei Musei, nell’ambito del #Museosottolestelle, dalle ore 21 andrà in scena l’edizione 2018 di “Musei Infestati”, con una narrazione sul Gotico di Pupi Avati a cura di Associazione Culturale Il Fortunale – Compagnia Nazionale Romantica Gotica (regia e adattamenti di Guglielmo Del Sante, ingresso libero). Alla Biblioteca Panizzi in via Farini per tutta la serata saranno aperte le mostre “Stanislao Farri – L’archivio dell’Utopia” e “La Divina Commedia nelle illustrazioni di Matteo Berton”.

Per tutte le informazioni – Durante le serate dei Mercoledì Rosa sarà attivo in piazza Prampolini, dalle 19 alle 24, l’Infopoint Mercoledì Rosa. Tutti coloro che avranno la necessità di avere informazioni sulla manifestazione potranno rivolgersi qui. In alternativa, sarà possibile consultare il programma completo attraverso le mappe distribuite in città, il sito web www.mercoledirosa.it, la pagina Facebook @CentroReggioEmilia e il profilo Instagram (https://www.instagram.com/centroreggioemilia/).

Sosta e mobilità in centro – Tutti i mercoledì pomeriggio, dalle ore 13, sosta gratuita negli stalli blu dei controviali. Attenzione: verificare sempre le modalità per la sosta riportate nei cartelli presenti nelle zone di parcheggio. Per informazioni dettagliate: wwww.reggioparcheggi.it. In caso di necessità, sarà possibile pagare la sosta con il proprio cellulare.Il Comune di Reggio Emilia ha attivato in occasione dei Mercoledì Rosa a partire dal 4 luglio un nuovo servizio di Minibus serale fra il centro e i principali parcheggi scambiatori. Tutte le informazioni sugli orari e le fermate sono presenti sul sito www.mercoledirosa.it.

Modifiche alla circolazione in centro storico – In occasione delle serate dei Mercoledì Rosa, partire dalle ore 18 sarà interrotta la circolazione stradale veicolare (fino alle ore 1.00 di notte) in via Guidelli, via Franzoni da via Calderini a via Guidelli, via San Carlo, via Farini, via Squadroni da Vicolo del Folletto a via Fornaciari, via Due Gobbi, via Del Carbone, vicolo Trivelli, via Panciroli (tratto pedonale), via Arcipretura, via Don Andreoli, via Toschi da via Don Jodi a via va Fontanelli escluse, via Crispi, Piasa Popol Giost. Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14 alle ore 1.00 in via Guidelli, via Franzoni, via San Carlo, via Squadroni da via Croce Bianca a via Fornaciari, via Due Gobbi, via Del Carbone, via Toschi da via Don Jodi a via Fontanelli, Piasa Popol Giost. Istituzione del doppio senso di circolazione in via Sessi, chiusura di via San Nicolò. Istituzione del divieto di sosta con rimozione sul lato sud (lato banca) di via Sessi dalle ore 14,00 alle ore 1,00 del giorno successivo.

Sarà istituito il doppio senso di circolazione per i soli residenti in via Resti da via Navona a via Guidelli, via Quinzane, via Belfiore, via Squadroni da via S.Carlo a via Manfredi, via San Filippo da via Galgana a via S.Carlo, via Campo Marzio da Vicolo Braghiroli a via S.Carlo.

Sarà infine invertito il senso di marcia in via Don Jodi da via Toschi a via S.Filippo e via Fontanelli da via S.Filippo a via S.Martino. In tutte le giornate di Mercoledì Rosa inoltre dalle ore 15 sarà sospeso il transito in Piazza Prampolini, piazza Martiri del 7 luglio, Piazza San Prospero, piazza Fontanesi piazza Casotti, piazza Scapinelli, piazza Duca degli Abruzzi, piazza 24 Maggio, piazza 25 Aprile, piazza San Giovanni e piazza Della Vittoria, e a partire dalle 19 in via Ariosto e piazza Gioberti.