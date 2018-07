Intervento urgente sulla pavimentazione: temporaneamente chiuso tratto della Tangenziale Nord di Modena in direzione Milano

A causa di un avvallamento della sede stradale, la carreggiata in direzione Milano lungo la strada statale 724 “Tangenziale di Modena e diramazione per Sassuolo” è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del viadotto al km 1,900. Il traffico in direzione Milano è deviato in uscita allo svincolo n. 11 per Carpi. Sul posto sono presenti il personale e i tecnici Anas che stanno intervenendo sulla pavimentazione per riaprire al traffico la carreggiata in tempi brevi.

L’intervento di manutenzione straordinaria, del quale Anas ha deciso di anticipare l’inizio previsto per giovedì 12 luglio, interessa tratti saltuari della tangenziale nord e diramazione per Sassuolo, dall’uscita 11 a quella di Baggiovara, in entrambe le direzioni di marcia. I lavori saranno eseguiti prevedendo la chiusura alternata delle corsie e la conseguente deviazione del traffico sulla corsia adiacente per una lunghezza di cantiere non superiore ai 1500 metri per ciascun tratto. La conclusione dei lavori è prevista per il 10 agosto. Nelle giornate di domenica la carreggiata stradale rimarrà libera da cantieri.