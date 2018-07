Il 12 luglio 2018 Confimi Emilia presenta il “Formulario del lavoro commentato”

Nella giornata di giovedì 12 luglio 2018 dalle ore 14.30, l’Associazione Confimi Emilia unitamente alle società Confimi Formazione Emilia srl e PMI Servizi Associati srl presenterà agli imprenditori e a tutti gli addetti ai lavori il nuovo “Formulario del lavoro commentato”.

L’evento, del tutto gratuito, vedrà la partecipazione attiva in qualità di relatori di professionisti di spicco del settore, e si svolgerà presso l’elegante Hotel Real Fini Baia del Re, facilmente raggiungibile dall’uscita dell’autostrada di Modena Sud.

Alcuni dei più rilevanti cambiamenti del mercato del lavoro transitano ormai attraverso la rivisitazione dei modelli di organizzazione del lavoro.

Da questa convinzione abbiamo voluto dedicare un pomeriggio di approfondimento all’analisi delle principali forme di esternalizzazione del lavoro, in modo da offrire una visione d’insieme sinottica e approfondita dell’outsourcing, sia sul piano normativo che operativo e dei contratti di lavoro c.d. atipici (contratto di agenzia, lavoro agile….) in quanto strumenti che finiscono per incidere sulle politiche di gestione delle risorse umane, sulla qualità e sulle condizioni di vita e lavoro dei singoli prestatori e delle loro famiglie.

Un momento di approfondimento e di confronto sulla normativa di legge per le materie oggetto dell’incontro che saranno “tradotte” in lingua comune da firme autorevoli tra i quali, il dott. Stefano Bianchi, responsabile dell’area lavoro di Confimi Emilia, funzionario della nota associazione di categoria nonché promotore di questa iniziativa e di questa prestigiosa pubblicazione.

La pubblicazione è nata grazie al confronto e al lavoro di squadra di alcuni di autorevoli professionisti del settore tra i quali l’avvocato Paola Salazar, l’avvocato Barbara Sabellico, il professore Alberto Levi oltre al notaio Fabrizio De Pasquale della sede di Spilamberto.

Figure di spicco che saranno relatori del seminario in programma a metà luglio, momento di formazione che vedrà anche la prestigiosa partecipazione del Dott. Cristiano Gennari e della Dott.ssa Nicla Lucchi in rappresentanza di Giuffrè Editore e della Dott.ssa Chiara Migliorin Responsabile Area Lavoro – Amministrazione del personale di PMI Servizi Associati srl.

Il momento di formazione, fortemente voluto dagli imprenditori è stato realizzato grazie al contributo di PMI Servizi Associati e da Confimi Formazione Emilia, Edenred Italia, Margen S.p.A, Sai Elettric spa, Autoclub Concessionaria BMW Mini Modena e Sassuolo due, Giuffrè Editore.

Per accreditarsi, per partecipare o per richiedere informazioni è possibile scrivere a segreteria@confimiemilia.it.

Queste le parole di Stefano Bianchi, funzionario di Confimi Emilia: “Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, comprendere e tradurre testi e norme non è sempre così semplice. Proprio per questo credo sia opportuno creare momenti di scambio tra chi è abituato a lavorare con questa tipologia di testo e con chi, ogni giorno, deve applicare la legge e le norme alla vita quotidiana della media impresa. Ringrazio le firme autorevoli che mi hanno accompagnato nella realizzazione di questo testo e tutti coloro che hanno preso parte a questo lavoro così complesso, la nostra associazione è sempre pronta a farsi carico di questi cambiamenti, il nostro ruolo è quello di affiancare l’imprenditore in quelle che in questo percorso di cambiamento che sono sicuro caratterizzerà i prossimi mesi”