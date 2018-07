Giovedì notte sul Ramo Verde chiusura svincolo di immissione dalla SS9 all’entrata di Bologna Borgo Panigale

Autostrade per l’Italia comunica che sul Ramo Verde, dalle ore 22:00 di giovedì 12 alle ore 06:00 di venerdì 13 luglio, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia, per chi proviene dal centro città, immette all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia, con provenienza Modena, immette all’entrata della stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.