Gek Tessaro e “Il circo delle nuvole” giovedì a Formigine

Un gradito ritorno a Formigine, quello di Gek Tessaro, che con “Il circo delle nuvole”, in programma giovedì 12 luglio al parco della Biblioteca di Formigine (ingresso libero con inizio alle ore 21,30), promette di incantare ancora una volta i bambini di tutte le età e le loro famiglie.

Per la quarta volta, richiestissimo da quanti hanno avuto la fortuna di assistere ai suoi spettacoli nelle precedenti occasioni, a Formigine si potrà dunque applaudire questo artista poliedrico, narratore e illustratore di fama internazionale (plurivincitore al Premio Andersen), e farsi coinvolgere da un linguaggio unico, che attraverso una semplice lavagna luminosa, crea un vero e proprio “teatro disegnato”, tra disegni parlati e raccontati, in storie che si muovono tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà la sera dopo, venerdì 13 luglio, alla stessa ora e nella stessa location.

Info: Biblioteca Ragazzi Matilda, tel. 059 416356.