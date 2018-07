Da tempo non ha notizie del suo inquilino, lo trova morto in casa

E’ successo ieri a Reggio Emilia dove la Polizia è intervenuta in via F.lli Rosselli a seguito della richiesta del proprietario di un appartamento attualmente affittato, il quale non avendo notizie da tempo dell’inquilino, ha effettuato un controllo all’interno dell’immobile rinvenendo un cadavere, verosimilmente quello dell’inquilino stesso. Il corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione, non è stato ufficialmente identificato. Al termine di tutti gli accertamenti, la polizia non ha rilevato elementi che evidenziassero responsabilità da parte di terzi.