Il campionato italiano velocità in salita “Molino del Pero – Monzuno” attraverserà la provinciale 59 in comune di Monzuno il 14 e 15 luglio. Per permettere l’allestimento e la successiva rimozione delle opere di protezione necessarie allo svolgimento in sicurezza della gara motociclistica, dall’11 al 17 luglio, limite di velocità di 30 km orari e senso unico alternato regolamentato da movieri dal km 10+650 al km 12+800 della SP 59 “Monzuno”.