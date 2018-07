Castelfranco Emilia: al via la realizzazione dello Sportello Unico al Cittadino

Hanno preso avvio i lavori di realizzazione del nuovo Sportello Unico al Cittadino di Castelfranco Emilia, da realizzarsi all’interno degli spazi Ex Unicredit di Corso Martiri. L’intervento, per complessivi 250.000 euro di quadro economico, prevede la realizzazione di tutti gli interventi edili ed impiantistici (elettrici, idraulici, termici) finalizzati a realizzare uno spazio di collegamento tra le funzioni amministrative del Comune di Castelfranco Emilia e la cittadinanza che quotidianamente si interfaccia con l’Amministrazione, sia per le pratiche più semplici (certificati, attestazioni, ecc.) che per pratiche più complesse (stato civile, polizia mortuaria, ecc.).

Lo Sportello al Cittadino, così come concepito dall’Amministrazione Comunale, sarà pertanto il primo punto di ricevimento per le informazioni e di disbrigo delle pratiche e il punto di smistamento delle istanze più complesse, con individuazione degli eventuali referenti e definizione degli iter amministrativi per arrivare al soddisfacimento dell’utenza.

“L’individuazione degli spazi dell’Ex Unicredit lungo Corso Martiri, inoltre, ha consentito all’Amministrazione di riavere in proprietà e di riutilizzare spazi una volta occupati dalla sede comunale di Castelfranco Emilia, a suo tempo ceduti a fronte della realizzazione della attuale sede municipale. Si viene pertanto a ristabilire un punto di contatto storico tra i vecchi spazi comunali e le nuove sedi, oltre alla possibilità di portare servizi e competenze in pieno centro, nelle vicinanze del vero punto nevralgico del centro storico della Città”, affermano il Sindaco Stefano Reggiainini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Denis Bertoncelli.

Centro storico che a breve vedrà avviato il primo stralcio di restyling delle proprie parti pubbliche, come Piazza Garibaldi e il tratto di Corso Martiri tra le chiese di Santa Maria Assunta e San Giacomo, per il quale è ancora in essere la gara d’appalto per l’individuazione del contraente al quale sarà affidata la realizzazione delle opere previste, quali la nuova pavimentazione e l’impiantistica necessaria a rendere quegli spazi di città pubblica punto focale di tutte le attività e di tutte le iniziative che verranno via via organizzate sul territorio comunale.