Carpi, in corso la disinfestazione da cimice in via S.Chiara

È in corso in queste ore la disinfestazione contro le cimici da letto negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di via S.Chiara 24 e 26, nel centro storico di Carpi. Dopo l’esito non completamente soddisfacente di altri trattamenti sperimentati, si sta procedendo con un intervento innovativo, uno dei primi in Italia, attraverso grossi macchinari che produrranno all’interno degli appartamenti aria calda (fino a 60 gradi): le elevate temperature dovrebbero consentire di eliminare oltre agli insetti “adulti”, anche le larve e le uova, risolvendo così il problema alla radice.

I trattamenti in corso coinvolgono in totale 16 nuclei famigliari e 22 persone, che hanno dovuto temporaneamente lasciare i loro alloggi.

La presenza di un generatore di grosse dimensioni e di camion parcheggiati nella zona interessata comporta qualche inevitabile disagio, soprattutto dal punto di vista acustico.

Per queste ragioni Acer, che sta coordinando l’intervento, su disposizione dell’Ufficio ambiente del Comune di Carpi, ha realizzato in loco una struttura a protezione dei generatori trasportati per contenerne il rumore durante il funzionamento. Sul posto è presente un servizio di vigilanza diurna e notturna.