Barzellette da Guinness venerdì in piazza a Cavriago

Siete pronti a ridere di gusto? A Cavriago questo venerdì, 13 luglio, si tenterà di stabilire un nuovo record del mondo: quello della barzelletta raccontata da più persone contemporaneamente. Il tutto avverrà durante la “Corrida dei Dilettanti”: a partire dalle 21,30 il vero protagonista sarà infatti il pubblico che, dotato di fischietti e campanacci, dovrà giudicare i concorrenti che si sfideranno a colpi di balli, canti, barzellette ed interpretazioni varie.

La serata sarà poi riempita anche da momenti di cabaret e tanta musica con la conduzione di Luca Alberici, Alessandra Pavanati, Claudio Chierici e del divertente barzellettiere Willer Collura. E, appunto, si tenterà di raggiungere questo nuovo record. Come spiega Pietro Gualerzi, presidente della Proloco, “a tutti i presenti in piazza distribuiremo il testo della barzelletta e, al momento stabilito, la racconteremo all’unisono con tanto di risata finale”. Una trovata davvero insolita, come è ormai nella tradizione dell’Estate Cavriaghese: “Dopo il record di gente a un concerto in accappatoio e quello dei nasi rossi in piazza Zanti, stavolta la risata e le barzellette sono al centro di un nuovo record da segnare”.

Ospiti d’onore della serata saranno i ballerini del gruppo “Ballachetipassa”. L’evento rientra nella rassegna dei “Venerdì in Piazza” – organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune -, una rassegna di spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, tutti i venerdì di luglio.

Per essere uno dei partecipanti della Corrida, occorre chiamare il 3403523803. Per maggiori informazioni: pagina facebook @proloco.quarieg oppure il sito internet del Comune http://www.comune.cavriago.re.it/