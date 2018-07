A Maranello è boom delle carte di identità elettroniche

Oltre 1300 carte di identità elettroniche emesse in sette mesi. Sono questi i numeri del Servizio Anagrafe del Comune di Maranello relativi al nuovo documento di identità entrato in vigore alla fine del 2017. Numeri significativi che testimoniano anche dell’importante lavoro svolto dal servizio comunale, che ha prodotto ogni mese, da dicembre ad oggi, circa 180 carte di identità elettroniche, a cui si aggiungono i 170 documenti cartacei rilasciati complessivamente nello stesso periodo.

Per fare un confronto, nei primi sei mesi dello scorso anno le “vecchie” carte di identità cartacee emesse sono state 974: a distanza di un anno il numero dei documenti di riconoscimento emessi ai cittadini è aumentato del 33%. Il Comune ricorda ai cittadini, anche considerato il periodo delle vacanze estive, di controllare la scadenza della propria carta di identità: il rilascio del documento elettronico infatti non è immediato e la consegna avviene nell’arco di 8-10 giorni direttamente all’indirizzo scelto dal cittadino. Per richiedere il rilascio del documento, inoltre, occorre prendere appuntamento telefonando al numero 0536 240146. Nel periodo estivo si consiglia di chiamare preferibilmente dal lunedì al sabato dalle 8 alle 8,30 e dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al sabato e dalle 14.30 alle 17.00 del martedì.

La carta d’identità elettronica può essere richiesta dai cittadini italiani e stranieri, maggiorenni e minorenni residenti nel Comune di Maranello. Per l’emissione il cittadino dovrà presentarsi in ufficio munito di una foto recente con caratteristiche specifiche, carta in scadenza o denuncia di smarrimento o furto, tessera sanitaria o codice fiscale, permesso di soggiorno e passaporto per i cittadini stranieri. Il documento ha validità di 10 anni per i maggiorenni. Da ricordare inoltre che le carte d’identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad aver validità sino alla loro naturale scadenza, e si può procedere alla richiesta di una nuova carta d’identità a partire da 6 mesi prima della data di scadenza di quella in corso di validità. Si può procedere alla richiesta di una nuova carta d’identità, anche prima di 6 mesi dalla data di scadenza, solo in caso di furto, smarrimento o deterioramento. Attualmente la carta d’identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero (AIRE).