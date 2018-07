Si abbatte edificio lesionato, chiuso tratto di via Mar Ionio a Fossoli

Un tratto di via Mar Ionio a Fossoli di Carpi resterà chiuso per diversi mesi, almeno fino a fine anno, perché è necessario abbattere un edificio lesionato dal sisma (il primo della via, dove era presente una filiale di Unicredit) e creare una area da cantiere lungo la strada, nel tratto che va da via Mar Adriatico al civico 4 della strada. Si tratta di un fabbricato chiuso da più di sei anni e che sarà poi qui ricostruito. In via Mar Ionio sarà ricavato un accesso dalla statale Romana nord dopo il civico 4, in direzione nord-sud.