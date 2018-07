Sereno o poco nuvoloso per nubi alte di scarsa consistenza in transito nella mattinata; ampi spazi di sereno al pomeriggio mentre in serata nuovo aumento della nuvolosità di tipo stratificato ad iniziare dalle pianure adiacenti al Po. Temperature: stazionarie con minime tra 21 e 23 gradi; massime comprese tra 28 e 33 gradi. Venti: deboli variabili con rinforzi da sud-est sul mare al pomeriggio. Mare: poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento al pomeriggio.

(Arpae)