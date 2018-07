Nonantola, al Giardino Perla Verde protagonista la Musica Popolare

Martedì 10 luglio 2018 alle ore 21,15 a Nonantola al Giardino Perla Verde è in programma “Serata Speciale Musica Popolare” un evento all’interno del programma della rassegna “Salto nel Suolo Estate” organizzata dalla Fonoteca Comune di Nonantola. E’ un grande appuntamento dedicato alla musica popolare, con due formazioni ricche di talento, per una serata di canzoni che caratterizzano la ricca cultura popolare italiana da fine ottocento ad oggi.

La serata inizia con i “The Very Autochthonous Songs Of Nunàntulan People” con Luigi Monari (voce, chitarra classica,armonica) Alessandro (chitarra folk, voce) Vanni Carpigiani (basso elettrico, voce) Vaghelis Mercouris (bouzouki, voce) e Matteo Carpigiani.

Luigi Monari, in compagnia di straordinari amici-musicisti, regala al pubblico un repertorio di brani preesistenti della tradizione dei cantastorie e brani originali, canzoni divertenti, profonde e geniali, frutto di passione, ricerca e originale creatività.

Il gruppo “LaFortuna” presenta invece “OLTREOSTERIA” selezione di Canti Popolari

Le canzoni popolari non le ha scritte nessuno perché tutti le hanno scritte. Nascono in un contesto di socialità e vengono tramandate di bocca in bocca, autentica cultura di tradizione orale. Non si cristallizzano in uno spartito ma vivono di vita propria, si trasformano, viaggiano, volano lontano, a volte scompaiono per ricomparire inaspettate.

LaFortuna, da Vicenza, presenta il suo viaggio nella canzone popolare e negli scenari della socialità che le ha generate. L’osteria, luogo di canti sboccati e crudeli ma anche misteriosi ed enigmatici e la risaia con le mondine che non hanno cantato solo di duro lavoro ma anche di fugaci amori. E poi il partire degli emigranti e quello dei soldati, ma anche le narrazioni delle vicende storiche e le terrazze rifiorite delle serenate.

LaFortuna:

Ruggero Castellani “Lupo”: banjolele, voce

Marcello Franco: chitarra, armonica, voce

Andrea Dal Molin: contrabbasso